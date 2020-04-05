Анна Михалкова спасла сестру Надежду от убийства в период сильной депрессии

После рождения дочери в 2011 году Надежда Михалкова страдала от сильной депрессии и не испытывала любви к первенцу. Однажды на прогулке вокруг Патриарших прудов она подумала, что будет, если отпустить коляску. Анна Михалкова объяснила младшей сестре, что эта реакция абсолютно нормальная, и многие молодые матери сталкиваются с этим. Актриса считает, что любить новорожденных детей некоторые женщины не могут, пока они не улыбаются и постоянно чего-то хотят. Еще радости не прибавляет лишний вес и дискомфорт после родов.Анна Михалкова посоветовала сестре подождать, пока проснется материнский инстинкт, а до этого момента она не обязана рассказывать о мнимом счастье, если не чувствует радости. Эти советы стали ценными для Надежды Михалковой, которая стала иначе относится к материнству спустя несколько месяцев.