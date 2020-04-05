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Врач-педиатр Елена Дегтярева рассказала о течении коронавируса у новорожденных

Врач-педиатр Елена Дегтярева поделилась подробностями того, каким образом протекает коронавирус у новорожденных. Несмотря на возможность передачи недуга от находящейся в положении матери к малышу, осложнения у младенцев возникают редко.

Дегтярева обратила внимание, что в Детском медцентре Шанхая были изучены истории болезни более 2 тыс. детей. У трети зараженных младенцев она протекала в легкой форме, а 39% имели среднюю тяжесть недуга. При этом 4% новорожденных не имели выраженных симптомов. Дегтярева отметила, что тяжелое течение заболевания наблюдались крайне редко. Однако оно может встречаться из-за сочетания коронавируса с “респираторно-синцитиальной инфекцией”.

Лечение коронавируса осуществляется по имеющимся медицинским протоколам, но до сих пор специфических правил для борьбы с коронавирусной инфекцией не существует. При лечении детей применяются индивидуальные дозировки. Введенный карантин и режим самоизоляции граждан Дегтярева считает верными и необходимыми для предотвращения распространения инфекции.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30

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