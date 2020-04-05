АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперты составили ТОП-3 10-летних кроссоверов на рынке России

При выборе подержанного кроссовера многих покупателей интересует надежность автомобиля, которую сложно оценить. Поэтому эксперты составили ТОП-3 10-летних SUV на рынке России.

Даже на вторичном рынке Volkswagen Touareg отличается надежностью сборки и эксплуатации. Производитель учел ошибки первого поколения автомобиля, что позволило существенно снизить вероятность поломки. Даже спустя 10 лет езды модель может порадовать покупателя комфортом, стабильностью и роскошью. Стандартная комплектация включает в себя систему полного привода, а также широкий диапазон двигателей. Бензиновая линейка предлагает моторы мощностью от 250 до 360 л. с., а "дизели" имеют от 205 до 340 "лошадок".

Компактный Honda CR-V считается среди многих автомобилистов эталоном качественной сборки вне зависимости от поколения. Более того, модель не выглядит устаревшей и может составить здоровую конкуренцию другим "десятилеткам". Автомобиль продается в полноприводном исполнении с 2.0-литровым двигателем на 150 л. с., либо его 2.4-литровым аналогом на 165 "лошадей". Они дополняются механической или автоматической коробкой передач.

Наконец, Lexus RX не стал исключением из числа премиальных автомобилей Toyota в плане надежности. Высокий уровень оснащения и комфорта позволяет транспортному средству оставаться ликвидным даже на вторичном рынке. Модель имеет бензиновый мотор на 3,5 литра, который развивает максимальную мощность до 280 лошадиных сил. Все "паркетные" внедорожники данной линейки поддерживают систему полного привода и АКПП.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Буду уважать всегда»: Орландо Блум поблагодарил медиков за спасение жизни после падения с 3-го…
Разработчик Riot Games раскрыл дату релиза Legends of…
Поклонники сериала «Сваты» показали снимки актеров в…
За последние сутки число заболевших коронавирусом в РФ составило 658…
Врач-педиатр Елена Дегтярева рассказала о течении коронавируса у…
Анна Михалкова спасла сестру Надежду от убийства в период сильной…
Эксперты составили ТОП-3 10-летних кроссоверов на рынке…
Давид Манукян побрился налысо после проигранного спора с…
Учёные предложили растительную диету, как способ предотвращения…
Виктория Бекхэм опубликовала в Сети снимок без…
Доктор Комаровский посоветовал, что делать в случае заражения…
Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали участниками челленджа с…
ВС США начали самостоятельно шить медицинские…
Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ожидают рождения…
В Италии впервые за время пандемии снизилось количество больных в…
"Папарацциям нет входа": Дочь Пугачевой и Галкина Елизавета не пустила отца в "убежище" во время…
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на рынке РФ в апреле 2020…
Власти Республики Алтай полностью отменили авиасообщение с…
Наталья Подольская женила на себе Владимира…
Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google в смартфонах линейки…
В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с…
В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых…
Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли…
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ…
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый…
Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником…
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки…
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020…
Просмотреть все новости