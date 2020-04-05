Эксперты составили ТОП-3 10-летних кроссоверов на рынке России





Даже на вторичном рынке Volkswagen Touareg отличается надежностью сборки и эксплуатации. Производитель учел ошибки первого поколения автомобиля, что позволило существенно снизить вероятность поломки. Даже спустя 10 лет езды модель может порадовать покупателя комфортом, стабильностью и роскошью. Стандартная комплектация включает в себя систему полного привода, а также широкий диапазон двигателей. Бензиновая линейка предлагает моторы мощностью от 250 до 360 л. с., а "дизели" имеют от 205 до 340 "лошадок".Компактный Honda CR-V считается среди многих автомобилистов эталоном качественной сборки вне зависимости от поколения. Более того, модель не выглядит устаревшей и может составить здоровую конкуренцию другим "десятилеткам". Автомобиль продается в полноприводном исполнении с 2.0-литровым двигателем на 150 л. с., либо его 2.4-литровым аналогом на 165 "лошадей". Они дополняются механической или автоматической коробкой передач.Наконец, Lexus RX не стал исключением из числа премиальных автомобилей Toyota в плане надежности. Высокий уровень оснащения и комфорта позволяет транспортному средству оставаться ликвидным даже на вторичном рынке. Модель имеет бензиновый мотор на 3,5 литра, который развивает максимальную мощность до 280 лошадиных сил. Все "паркетные" внедорожники данной линейки поддерживают систему полного привода и АКПП.