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В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых сестер

В многоэтажке в Москве удалось обнаружить мумифицированные трупы 58-летней женщины и ее 55-летней сестры. Предполагается, что они пролежали в своей квартире 1,5 года.
В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых сестер

Согласно предоставленным данным, жительница одного из многоэтажных домов на улице Байкальской забеспокоилась о своих соседках, которые долгое время не выходили из квартиры. В связи с возникшими подозрениями 4 апреля она вызвала полицию и сотрудников МЧС, которые в срочном порядке вскрыли дверь в жилище. В квартире обнаружились трупы двух женщин, которые могли скончаться еще 1,5 года назад.

На данный момент обстоятельства смерти сестер остаются неизвестными. По факту произошедшего сотрудники органов правопорядка столицы проводят проверку.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:01

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