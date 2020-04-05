В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых сестер
В многоэтажке в Москве удалось обнаружить мумифицированные трупы 58-летней женщины и ее 55-летней сестры. Предполагается, что они пролежали в своей квартире 1,5 года.
Согласно предоставленным данным, жительница одного из многоэтажных домов на улице Байкальской забеспокоилась о своих соседках, которые долгое время не выходили из квартиры. В связи с возникшими подозрениями 4 апреля она вызвала полицию и сотрудников МЧС, которые в срочном порядке вскрыли дверь в жилище. В квартире обнаружились трупы двух женщин, которые могли скончаться еще 1,5 года назад.
На данный момент обстоятельства смерти сестер остаются неизвестными. По факту произошедшего сотрудники органов правопорядка столицы проводят проверку.
Согласно предоставленным данным, жительница одного из многоэтажных домов на улице Байкальской забеспокоилась о своих соседках, которые долгое время не выходили из квартиры. В связи с возникшими подозрениями 4 апреля она вызвала полицию и сотрудников МЧС, которые в срочном порядке вскрыли дверь в жилище. В квартире обнаружились трупы двух женщин, которые могли скончаться еще 1,5 года назад.
На данный момент обстоятельства смерти сестер остаются неизвестными. По факту произошедшего сотрудники органов правопорядка столицы проводят проверку.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:01