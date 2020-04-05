В Москве обнаружили пролежавшие в квартире около полутора лет мумифицированные трупы пожилых сестер





Согласно предоставленным данным, жительница одного из многоэтажных домов на улице Байкальской забеспокоилась о своих соседках, которые долгое время не выходили из квартиры. В связи с возникшими подозрениями 4 апреля она вызвала полицию и сотрудников МЧС, которые в срочном порядке вскрыли дверь в жилище. В квартире обнаружились трупы двух женщин, которые могли скончаться еще 1,5 года назад.На данный момент обстоятельства смерти сестер остаются неизвестными. По факту произошедшего сотрудники органов правопорядка столицы проводят проверку.