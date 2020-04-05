Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый раз

Валерий Карпин решил поделиться радостной новостью со своими подписчиками на веб-платформе Instagram. Знаменитый футбольный тренер выставил в Сети фотографию со своей возлюбленной, которая осчастливила его рождением пятой по счету дочери. Наставник «желто-синих» пошутил, что «в самоизоляции нечем заняться кроме принятия родов еще одной дочери». Несмотря на вопросы поклонников, пара решила не раскрывать имя новорожденной.У Карпина есть трое наследников от прошлых браков: Мария и Валерия от первой жены Светланы, а также Вероника Рего. Известно, что последняя появилась в союзе наставника ФК «Ростов» с Дарьей Гордеевой, звездой проектов «Две звезды» и «Фабрика звёзд». Стоит отметить, что до 2010 года Карпин не хотел признавать отцовство над Рего. Наконец, с нынешней избранницей Карпин сыграл свадьбу в 2017 году. Через год молодая семья пополнилась первой дочерью Дашей.