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Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки NARGIS

Совсем недавно Ольга Куриленко переболела коронавирусом, о чем рассказала поклонникам в Instagram. Вскоре после восстановления актриса снялась для обложки журнала NARGIS, для которой примерила эффектный образ.
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки NARGIS

На протяжении нескольких недель знаменитость находилась на домашнем карантине и регулярно делилась с фолловерами подробностями лечения от коронавируса. На днях Ольга Куриленко разместила в своем блоге свежую публикацию, продемонстрировав новую обложку глянца, где она запечатлена в шикарном платье. Необычная обувь дополнила пикантный образ артистки. В интервью для NARGIS звезда кинематографа призвала подписчиков действовать и не сидеть на месте.

Многие интернет-пользователей предположили, что участие модели в фотосессии состоялось до начала самоизоляции, поскольку сейчас проблематично устроить съёмку. В комментариях поклонники оценили наряд Куриленко, засыпав ее комплиментами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:32

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