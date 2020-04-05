Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки NARGIS

На протяжении нескольких недель знаменитость находилась на домашнем карантине и регулярно делилась с фолловерами подробностями лечения от коронавируса. На днях Ольга Куриленко разместила в своем блоге свежую публикацию, продемонстрировав новую обложку глянца, где она запечатлена в шикарном платье. Необычная обувь дополнила пикантный образ артистки. В интервью для NARGIS звезда кинематографа призвала подписчиков действовать и не сидеть на месте.Многие интернет-пользователей предположили, что участие модели в фотосессии состоялось до начала самоизоляции, поскольку сейчас проблематично устроить съёмку. В комментариях поклонники оценили наряд Куриленко, засыпав ее комплиментами.