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Актриса Валерия Ланская пережидает карантин из-за коронавируса на даче с семьей

Многие звезды российского шоу-бизнеса призывают граждан страны быть сознательными и соблюдать самоизоляцию из-за распространения коронавируса. Актриса Валерия Ланская сообщила о том, что она пережидает карантин с семьей на даче.
Актриса Валерия Ланская пережидает карантин из-за коронавируса на даче с семьей

Знаменитость обратилась к поклонникам и рассказала, что как только был объявлен карантин, они сразу переехали. Валерия Ланская работает в сфере развлечений, поэтому сейчас она без работы. Но актриса нашла выход из сложившейся ситуации – она ведет прямые эфиры и приглашает знаменитых гостей.

Валерия Ланская призналась, что это очень непростой период для нее, как и для многих россиян. Пришлось изолироваться на даче и полностью поменять уклад своей жизни. Но актриса старается не поддаваться панике и унынию, а радуется тому, что может посвятить время семье. Она призвала фолловеров поступить так же, так как «весь мир дома». Единственное, Валерию Ланскую расстраивает то, что на карантине все время хочется перекусить. Она спросила совета у подписчиков, как они справляются с этим, а в комментариях получила обратную связь с различными «лайфхаками».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:19

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