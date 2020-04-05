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«Они дают право выбора»: Михаил Галустян рассказал о бережном отношении к деньгам

Михаил Галустян дал откровенное интервью порталу Телепрограмма. В ходе разговора с журналистами артист сообщил о бережном отношении к деньгам, которые предоставляют ему «право выбора».
«Они дают право выбора»: Михаил Галустян рассказал о бережном отношении к деньгам

Шоумен поделился подробностями личной жизни и планами на ближайшее будущее. Во время беседы корреспондент спросил у Галустяна, как он относится к деньгам, ведь заработал их сам, а не получил в наследство. По словам знаменитости, он «любит, ценит и уважает» средства, поскольку они являются «инструментом для достижения свободы». При этом дети актера – Эстелла и Элина, знают, что их родители много времени уделяет работе, чтобы они жили в достатке. Супруга сценариста Виктория также не сидит без дела и уже успела освоить несколько профессий, заняться бизнесом. Полгода назад звездная мать открыла свой салон красоты, куда теперь приходит муж за услугой бесплатного маникюра.

Кроме этого, Михаил Галустян высказал свое отношение к слухам о разводе, периодически появляющихся в СМИ. «Некоторые запускают их специально, чтобы потом прийти на ток-шоу и получить гонорар за откровения», - отметил артист и добавил, что он счастлив в браке с избранницей. Выяснилось, что карантин повлиял на кинобизнес артиста, ведь некоторые проекты пришлось отложить. Речь идет о фильме «Артек», повествующего о детях, которые приехали в лагерь, но попали во времена его существования при СССР.

Дочери актера ранее приняли участие в детском КВН, но в целом отец редко разрешает им сниматься из-за учебы. На время карантина продюсер отправил семью к родителям в Сочи, так как там морской воздух и теплая погода.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:56

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