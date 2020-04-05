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В Таиланде у семи граждан РФ обнаружили коронавирус

Министерство здравоохранения Таиланда предоставило новую информацию по количестве зараженных коронавирусом. Известно, что инфекцию обнаружили у семи граждан РФ, находящихся в стране.

Представители эпидемиологического центра Таиланда сообщают, что семеро россиян с коронавирусной инфекцией находятся в двух регионах - Чонбури и Пхукет. По словам врачей, среди больных насчитывается 6 женщин в возрасте от 28 до 60 лет и один 48-летний мужчина. Стоит отметить, что в базе данных была обнаружена ошибка относительно национальности одного из больных - 34-летняя женщина на острове Пхукет указана в Минздраве как туристка из Казахстана, а не РФ.

Неточности также отмечались в Чонбури - здесь значился инфицированным 9-летний мальчик из России, но патоген в этом регионе обнаружили лишь у одного ребенка подобного возраста, который является тайцем. Известно, что количество больных с COVID-19 в Таиланде выросло до 2 тыс., а 20 человек - скончались. С 3 апреля в Таиланде действует комендантский час с 22:00 до 04:00. Нарушение этого правила предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет или штраф в размере 40 тыс. батов, сообщает tourprom.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:50

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