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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, подписал постановление, усиливающее меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте государственных и муниципальных услуг региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом

Согласно подписанному документу, большинство областных предприятий, организаций продолжает работать, а часть людей отправлена в отпуска либо переведена на дистанционную работу. Функционировать продолжают непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, организации, обеспечивающие граждан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, также организации, оказывающие им складские и логистические услуги, а также строительный комплекс.


Для работающих предприятий и организаций установлены требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, необходимо соблюдать социальное дистанцирование от 1,5 метра между посетителями и сотрудниками, а из рекомендательного это требование становится обязательным. Также определены органы исполнительной власти Московской области, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В завершение указывается на запрет приема лома и отходов цветных металлов от физических лиц.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:45

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