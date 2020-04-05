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Эксперт объяснил, почему россияне стали меньше покупать фрукты и овощи

По словам основателя аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, из-за вспышки коронавирусной инфекции россияне стали меньше покупать овощи и фрукты. Как отметил эксперт, покупатели насторожено относятся к продуктам, которые не предполагают термической обработки.
Эксперт объяснил, почему россияне стали меньше покупать фрукты и овощи

Иван Федяков рассказал, что спрос на овощи и фрукты, содержащие витамины для укрепления иммунитета, упал на 30%. Россияне не стремятся покупать продукты, не прошедшие термическую обработку. Но бананы покупатели приобретают с завидным постоянством. Видимо, в список «опасных» фруктов в понимании граждан РФ они не попали.

Эксперт отметил, что пониженный спрос на эту группу продуктов будет наблюдаться до того момента, пока не закончится пандемия. Такая ситуация, по словам Ивана Федякова, прогнозируется как минимум до середины этого месяца.

Кроме снижения потребительского спроса, снизились оптовые закупки продуктов, так как на данный момент закрыты все места общественного питания. Сейчас товар приобретают только магазины для дальнейшей реализации покупателям.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:12

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