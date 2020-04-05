АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Названы страны, где до сих пор нет зараженных COVID-19

В начале 2020 года COVID-19 смог распространиться по территориям подавляющего большинства стран. Однако в некоторых государствах вирус до сих пор остается не обнаруженным, несмотря на пандемию.

По состоянию на начало апреля в мире зафиксированы 23 страны, которых до сих пор не достиг коронавирус. Это число уменьшилось на 6 стран по сравнению с тем, которое имелось на прошлой неделе. В частности, инфекция не распространилась на Туркменистан, КНДР, Южную Осетию, Абхазию и Нагорный Карабах. Медики не исключают вероятность того, что слабая медицина и бездействие властей не позволяют диагностировать коронавирус. Обошел COVID-19 также некоторые страны в Африке, например, Южный Судан, Лесото, Комору, а также Сан-Томе и Принсипи.

В Европе коронавирус охватил абсолютно все страны, но некоторых государств Океании пандемия не коснулась. К ним относятся Самоа, Тонга, Кирибати, Науру, Микронезия, Вануату, а также Маршалловы и Соломоновы острова, Палау, Тувалу и Острова Кука.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы участницы "Дома-2", которые удачно вышли…
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ…
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в пятый…
Странные трубные звуки над Восточной Европой могут стать предвестником…
Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко в эффектном образе снялась для обложки…
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020…
Актриса Валерия Ланская пережидает карантин из-за коронавируса на даче с…
Эксперт объяснил, почему россияне стали меньше покупать фрукты и…
Анна Семенович начинает свой день в 13.00 с солевой…
Названы страны, где до сих пор нет зараженных…
«Они дают право выбора»: Михаил Галустян рассказал о бережном отношении к…
В Таиланде у семи граждан РФ обнаружили…
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с…
Эксперты рассказали, что делать при утере ключей от…
В Хабаровском крае число больных коронавирусом достигло 11…
Алексей Пушков поддал критике американский рейтинг готовности стран к…
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds, по форме напоминающие…
Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева ее невзлюбила с первой…
В России выросли продажи чеснока и имбиря из-за пандемии…
В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон объявила себя…
В США стартовали тестирования на наличие антител к…
Гуф из больничной палаты признался в любви экс-супруге Айзе…
Стали известные главные заблуждения водителей в отношении…
Пилотажная группа "Русские Витязи" отмечает 29-ю годовщину своего…
В Москве группа неизвестных ограбила…
«Проживаю свой личный ад»: Оксана Самойлова обратилась к психологу после расставания с…
Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения…
Пандемия коронавируса спровоцировала появление нового вида…
Просмотреть все новости