Названы страны, где до сих пор нет зараженных COVID-19





По состоянию на начало апреля в мире зафиксированы 23 страны, которых до сих пор не достиг коронавирус. Это число уменьшилось на 6 стран по сравнению с тем, которое имелось на прошлой неделе. В частности, инфекция не распространилась на Туркменистан, КНДР, Южную Осетию, Абхазию и Нагорный Карабах. Медики не исключают вероятность того, что слабая медицина и бездействие властей не позволяют диагностировать коронавирус. Обошел COVID-19 также некоторые страны в Африке, например, Южный Судан, Лесото, Комору, а также Сан-Томе и Принсипи.В Европе коронавирус охватил абсолютно все страны, но некоторых государств Океании пандемия не коснулась. К ним относятся Самоа, Тонга, Кирибати, Науру, Микронезия, Вануату, а также Маршалловы и Соломоновы острова, Палау, Тувалу и Острова Кука.