В Хабаровском крае число больных коронавирусом достигло 11 человек





По состоянию на 5 апреля в регионе с подозрением на наличие коронавируса насчитываются 14 человек, а еще у 11 больных диагноз подтвердился в результате теста. В ведомстве отмечают, что все носители недуга остаются в удовлетворительном состоянии. Последний пациент, у которого подтвердили COVID-19, имеет среднюю тяжесть недуга, что обусловлено развитием пневмонии. Он содержится в инфекционном стационаре. В краевых больницах находится 45 человек с воспалениями легких. В изоляторах оказались 8 пациентов, которые имели близкие контакты с больными COVID-19.На данный момент около 4 тысяч граждан остаются под тщательным наблюдением после возвращения из зарубежных поездок. Еще 18 гражданам потребовалась обсервация.