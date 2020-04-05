В Хабаровском крае число больных коронавирусом достигло 11 человек
В Хабаровском крае количество граждан с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 11. Соответствующими сведениями с общественностью поделились в краевом Минздраве.
По состоянию на 5 апреля в регионе с подозрением на наличие коронавируса насчитываются 14 человек, а еще у 11 больных диагноз подтвердился в результате теста. В ведомстве отмечают, что все носители недуга остаются в удовлетворительном состоянии. Последний пациент, у которого подтвердили COVID-19, имеет среднюю тяжесть недуга, что обусловлено развитием пневмонии. Он содержится в инфекционном стационаре. В краевых больницах находится 45 человек с воспалениями легких. В изоляторах оказались 8 пациентов, которые имели близкие контакты с больными COVID-19.
На данный момент около 4 тысяч граждан остаются под тщательным наблюдением после возвращения из зарубежных поездок. Еще 18 гражданам потребовалась обсервация.
По состоянию на 5 апреля в регионе с подозрением на наличие коронавируса насчитываются 14 человек, а еще у 11 больных диагноз подтвердился в результате теста. В ведомстве отмечают, что все носители недуга остаются в удовлетворительном состоянии. Последний пациент, у которого подтвердили COVID-19, имеет среднюю тяжесть недуга, что обусловлено развитием пневмонии. Он содержится в инфекционном стационаре. В краевых больницах находится 45 человек с воспалениями легких. В изоляторах оказались 8 пациентов, которые имели близкие контакты с больными COVID-19.
На данный момент около 4 тысяч граждан остаются под тщательным наблюдением после возвращения из зарубежных поездок. Еще 18 гражданам потребовалась обсервация.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:31