Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung 2020 года





Пользователи оставили более 60% положительных оценок для этого смартфона. О Samsung Galaxy A10 говорят до сих пор, обсуждая его характеристики и «изюминки». Немного дороже обойдется версия Galaxy A10s, оснащенная экраном с диагональю 6,2 дюймов, аккумулятором на 4 000 мАч и 32 гигабайтами памяти.Далее в рейтинге расположились модели Galaxy A30 и Galaxy A30s, которые могут похвастаться более высокой производительностью и объемом ОЗУ 3 гигабайта. В пределах от 15 до 19 тысяч рублей россияне могут приобрести версии Galaxy A40, A50s, A50 и M30s. Разработчики оснастили смартфоны этой категории мощными камерами и NFC-модулями. Также они отличаются более высоким качеством дисплея и объемом памяти 6 гигабайтов.Galaxy A80 обойдется пользователям в 37 тысяч рублей. За эту сумму покупатели получат внушительный объем памяти, которая позволит хранить на устройстве до 128 гигабайтов. Ценники моделей Galaxy Note 9, Note 10, Note 10+, а также S10 и S10+ составляют от 41 до 69 тысяч рублей. Объем основной памяти у этих версий варьируется от 8 до 12 гигабайт, а встроенной – до 256 гигабайт. Смартфоны оснащены современными процессорами и могут работать до 20 часов в режиме активного просмотра видео.