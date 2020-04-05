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Эксперты рассказали, что делать при утере ключей от машины

При утере нужной вещи многие люди начинают паниковать, так как не знают, где ее искать. То же самое касается и ситуации с исчезновением ключей от машины, однако эксперты рассказали, что делать в таком случае.

Часто подобное происходит, когда водитель находится вдали от дома, а открыть или завести автомобиль без ключей не получится. Специалисты советуют не пытаться самому взломать замок или выбить стекло, так как такими методами можно ухудшить ситуацию. Изначально нужно позвонить человеку, у которого есть 2-й комплект приспособления, или вызвать такси и самому съездить домой, а затем вернуться. Этот вариант самый дешевый и удобный. Также можно воспользоваться услугами эвакуатора и с его помощью перевезти свое транспортное средство на парковку с системой охраны или к жилью. Необходимо заказать новый комплект ключей у дилера, для чего нужно предоставить весь пакет документов на машину, написать заявление и оплатить стоимость работы. Процесс изготовления нового ключа займет до 2-х недель.

Кроме этого, есть специализированные фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению дубликатов ключей. Здесь тоже нужен пакет документов, а на выполнение заказа уйдет всего несколько дней. Для этого сотрудники предприятия вскрывают авто и устанавливают в него новый чип на блоке зажигания. Самым распространенным вариантом утери является случай, когда водитель забыл ключи внутри салона и случайно закрыл дверь. Тем не менее специалисты могут все исправить, но самому это делать эксперты не рекомендуют.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:37

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