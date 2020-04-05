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Алексей Пушков поддал критике американский рейтинг готовности стран к пандемии

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к пандемии за прошлый год. Политик поддал критике утверждение о лидерстве США в этом плане.
Алексей Пушков поддал критике американский рейтинг готовности стран к пандемии

Университет Джонса Хопкинса выпустил в 2019 году Глобальный индекс безопасности в области здравоохранения. Теперь он заслужил внимания со стороны российских политиков, в частности сенатора Алексея Пушкова. Представитель Пермского края в Совфеде РФ высмеял утверждение о том, что Великобритания и США являются наиболее подготовленными странами по уровню готовности к пандемии. Государственный деятель сообщил, что именно эти государства сейчас лидируют по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

Пушков обвинил создателей рейтинга в пропаганде, которая "существенно отличается от реальности". Стоит отметить, что в списке Россия занимала 65-е место. Наглядным показателем ложности индекса является текущая статистика по распространению COVID-19: в США насчитывается рекордное число заболевших коронавирусом — более 311 тысяч человек, в то время как количество летальных случаев выросло до 8,4 тысяч. В то же время в Великобритании зафиксировали 41 тысячу больных, а также 4,3 тысячи смертей от инфекции, сообщают "Известия".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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