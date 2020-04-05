Представлены наушники Samsung Galaxy Buds, по форме напоминающие фасоль





Не так давно сообщалось о регистрации торговой марки Beans для беспроводных наушников погружного типа с фитнес-функциями от компании Samsung. Новинка бренда будет выделяться необычной формой, напоминающей фасоль, о чем свидетельствуют данные ресурса WinFuture. Появившиеся в Сети изображения были созданы на основе 3D-моделей, которые используются при производстве устройств. Однако эксперты не отрицают, что дизайн может измениться за несколько месяцев до презентации. При сохранении имеющегося дизайна покупатель получит компактные и необычные наушники, которые смогут почти полностью “спрятаться” в ушной раковине. До сих пор изделия такой формы не были представлены на рынке, в связи с чем пользователи не имеют представления о том, насколько хорошо наушники небольшого размера будут удерживаться в ушах.Предполагается, что их длина не будет превышать 28 мм. По сообщению источника, наушники Beans станут двухдрайверными. Специалисты уверены, что их презентация состоится в одно время со смартфонами Galaxy Note20.