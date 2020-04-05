Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева ее невзлюбила с первой встречи

Примадонну Наталья Подольская увидела на проекте «Фабрика звезд». Алле Пугачевой казалось, что в глазах молодой исполнительницы нет блеска, когда она поет. Как отметила гостья «Секрета на миллион», в то время она очень много работала над вокальной техникой, чтобы петь на уровне профессионалов. Как призналась супруга Владимира Преснякова, она была на тот момент не достаточно опытной артисткой. Поэтому Алла Борисовна не увидела душевного выражения. Но, как отметила Наталья Подольская, блеск в глазах – это сугубо субъективное понятие, так как один видит его, а другой – нет.Гостья Леры Кудрявцевой считает, что это нормально, когда человек сразу не нравится. Именно так и произошло у них при встрече с супругой Максима Галкина. Хотя еще одна участница «Фабрики звезд» призналась, что Примадонна отзывалась о Наталье Подольской как о готовой певице. Но, по мнению артистки, начинающей исполнительнице тогда не хватало финансирования и готово хита.