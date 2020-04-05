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В России выросли продажи чеснока и имбиря из-за пандемии коронавируса

Продажи чеснока и имбиря на рынках России за последнюю неделю выросли в 2,5 раза. Эксперты связывают подобное повышение спроса с пандемией коронавируса.

Среди россиян широко распространено мнение о полезных и антибактериальных свойствах чеснока с имбирем, что объясняет резкий рост в продаже этих продуктов на фоне пандемии COVID-19. Известно, что с 23 марта по 2 апреля покупка имбиря выросла на 136%, тем самым демонстрируя повышение спроса на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А вот темпы реализации чеснока увеличились на 166%. Другими востребованными средствами оказались лимоны и лук, которые показали повышение спроса на 54% и 6% соответственно.

Многие диетологи говорят, что настой имбиря является отличным профилактическим средством, чеснок улучшает работу иммунной системы, а лимон содержит большое количество витамина С для борьбы с инфекциями. Из-за отсутствия лекарства от коронавирусной инфекции большинство соотечественников пытается оградиться от болезни методами, которые помогают бороться с гриппом или простудой. Представители Национального союза производителей плодов и овощей сообщают, что регуляторы будут препятствовать подорожанию этих продуктов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:11

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