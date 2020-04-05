Гуф из больничной палаты признался в любви экс-супруге Айзе Анохиной
В своем микроблоге Instagram рэпер Гуф опубликовал видео из больничной палаты, в котором он обратился к экс-супруге Айзе Анохиной и признался ей в любви. Алексей Долматов лежал под капельницей и заявил, что «прежним его уже никто не увидит».
Рэпер шутил на камеру и передавал приветы своей бывшей жене. Видимо, Гуфа задели высказывания Айзы Анохиной о том, что он нуждается в психиатрической помощи. Но артист все-таки прислушался к советам матери его ребенка и решил поправить здоровье. В видеоролике он попросил экс-супругу успокоиться и заявил, что с ним все хорошо. Исполнитель отметил, что у него нет коронавируса или другой серьезной болезни, а «с головой почти все нормально». Также Гуф признался Айзе Анохиной и сыну Сэму в любви.
40-летний Алексей Долматов находился в клинике Маршака, которая специализируется на лечении наркомании и алкоголизма. Ранее рэпер рассказывал своим подписчикам, что он страдает от маниакально-депрессивного синдрома, сопровождающегося вялотекущей шизофренией. Много лет Гуф страдал от наркотической зависимости, а проблемы с психикой у него начинаются после стрессовых ситуаций.
Пару дней назад артист натравил своего бойцового пса на соседского лабрадора. В результате питомец Гуфа сильно искусал животное, а он в это время вел прямую трансляцию в микроблоге Instagram. Загладить конфликт Алексею Долматову помола его сестра, которая объяснила соседям сложившуюся ситуацию. Видимо, после этого музыкант решил лечь в клинику и восстановить свое психическое здоровье.
Рэпер шутил на камеру и передавал приветы своей бывшей жене. Видимо, Гуфа задели высказывания Айзы Анохиной о том, что он нуждается в психиатрической помощи. Но артист все-таки прислушался к советам матери его ребенка и решил поправить здоровье. В видеоролике он попросил экс-супругу успокоиться и заявил, что с ним все хорошо. Исполнитель отметил, что у него нет коронавируса или другой серьезной болезни, а «с головой почти все нормально». Также Гуф признался Айзе Анохиной и сыну Сэму в любви.
40-летний Алексей Долматов находился в клинике Маршака, которая специализируется на лечении наркомании и алкоголизма. Ранее рэпер рассказывал своим подписчикам, что он страдает от маниакально-депрессивного синдрома, сопровождающегося вялотекущей шизофренией. Много лет Гуф страдал от наркотической зависимости, а проблемы с психикой у него начинаются после стрессовых ситуаций.
Пару дней назад артист натравил своего бойцового пса на соседского лабрадора. В результате питомец Гуфа сильно искусал животное, а он в это время вел прямую трансляцию в микроблоге Instagram. Загладить конфликт Алексею Долматову помола его сестра, которая объяснила соседям сложившуюся ситуацию. Видимо, после этого музыкант решил лечь в клинику и восстановить свое психическое здоровье.