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В Москве группа неизвестных ограбила таксиста

В юго-восточной части Москвы местный таксист пострадал после нападения группы хулиганов. Потерпевший лишился денег и документов, о чем сообщает РЕН-ТВ.

Соответствующий инцидент имел место накануне на улице Шоссейной в столице, о чем информируют источники. Известно, что группа злоумышленников, личности которых пока не установлены, напала на сотрудника службы такси. Предполагаемые подозреваемые вооружились пистолетом и похитили у жертвы деньги, также они забрали у него документы.

На данный момент обстоятельства случившегося остаются неизвестными, официальных комментариев от органов правопорядка города не звучало.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:36

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