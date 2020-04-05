В Москве группа неизвестных ограбила таксиста
В юго-восточной части Москвы местный таксист пострадал после нападения группы хулиганов. Потерпевший лишился денег и документов, о чем сообщает РЕН-ТВ.
Соответствующий инцидент имел место накануне на улице Шоссейной в столице, о чем информируют источники. Известно, что группа злоумышленников, личности которых пока не установлены, напала на сотрудника службы такси. Предполагаемые подозреваемые вооружились пистолетом и похитили у жертвы деньги, также они забрали у него документы.
На данный момент обстоятельства случившегося остаются неизвестными, официальных комментариев от органов правопорядка города не звучало.
Соответствующий инцидент имел место накануне на улице Шоссейной в столице, о чем информируют источники. Известно, что группа злоумышленников, личности которых пока не установлены, напала на сотрудника службы такси. Предполагаемые подозреваемые вооружились пистолетом и похитили у жертвы деньги, также они забрали у него документы.
На данный момент обстоятельства случившегося остаются неизвестными, официальных комментариев от органов правопорядка города не звучало.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:36