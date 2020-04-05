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Стали известные главные заблуждения водителей в отношении автомобилей

Множество водителей верит определенным мифам в отношении автомобилей, которые мешают их полноценной эксплуатации. Эксперты рассказали о главных заблуждениях, когда дело касается покупки или использования машины.

Большая часть российских автомобилистов считает, что механическая КПП обойдется в разы дешевле автоматического аналога. Дело в том, что первые "автоматы" не только имели низкие динамические показатели, но и расходовали значительно больше топлива. Но это утверждение осталось в прошлом, ведь теперь трансмиссия находится под управлением компьютера и оснащена сцеплением гибридного типа, которые позволяют экономить бензин не хуже стандартной МКПП.

Автоэксперты сообщают, что неправильным является мнение о дешевизне дизельных машин. Хотя расход топлива значительно ниже, эта разница нивелируется потребностью в дорогостоящем обслуживании и риском замерзания низкокачественного дизеля. Неэффективным также считается использование шин с шипами вместо "липучки". Улучшенное сцепление с первым рисунком достигается лишь при движении по трассе, покрытой льдом, а в остальных случаях "шипы" уступают по всем характеристикам.

Другим мифом, который обрел популярность благодаря голливудским фильмам, является возгорание бензина от брошенного окурка. В реальности возгорание произойдет лишь при наличии большого количества паров. Говоря о безопасности, нельзя не упомянуть заблуждение о полноприводных автомобилях, которые якобы превосходят передне- и заднеприводные машины. На самом деле полезность ощущается лишь при езде по разбитой дороге или в зимнее время года.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:44

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