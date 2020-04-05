В США стартовали тестирования на наличие антител к коронавирусу
В США начали проводить тестирования на наличие антител к коронавирусу. Данное исследование поможет подсчитать количество граждан, которые перенесли болезнь и получили иммунитет.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что весь мир ждет серологических исследований, поскольку они откроют возможность завершить карантин. Он отметил, что ученые всего мира совершенствуют тесты на антитела, а в ближайшие недели может начаться их массовое производство. При этом американская организация CDC уже проводит такие тесты, чтобы выяснить, насколько точными являются данные о распространении недуга в стране. Если будет выявлено много людей с имеющимся иммунитетом, то это будет указывать на более высокую степень заражения, чем считалось до этого.
В ВОЗ недавно заявляли, что серологические тесты не оценены должным образом, поэтому работа над их созданием все еще проводится. По состоянию на 5 апреля, в США коронавирус диагностирован у 311,6 тыс. больных, о чем свидетельствуют данные DXY и BNO.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что весь мир ждет серологических исследований, поскольку они откроют возможность завершить карантин. Он отметил, что ученые всего мира совершенствуют тесты на антитела, а в ближайшие недели может начаться их массовое производство. При этом американская организация CDC уже проводит такие тесты, чтобы выяснить, насколько точными являются данные о распространении недуга в стране. Если будет выявлено много людей с имеющимся иммунитетом, то это будет указывать на более высокую степень заражения, чем считалось до этого.
В ВОЗ недавно заявляли, что серологические тесты не оценены должным образом, поэтому работа над их созданием все еще проводится. По состоянию на 5 апреля, в США коронавирус диагностирован у 311,6 тыс. больных, о чем свидетельствуют данные DXY и BNO.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58