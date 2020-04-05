В США стартовали тестирования на наличие антител к коронавирусу





Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что весь мир ждет серологических исследований, поскольку они откроют возможность завершить карантин. Он отметил, что ученые всего мира совершенствуют тесты на антитела, а в ближайшие недели может начаться их массовое производство. При этом американская организация CDC уже проводит такие тесты, чтобы выяснить, насколько точными являются данные о распространении недуга в стране. Если будет выявлено много людей с имеющимся иммунитетом, то это будет указывать на более высокую степень заражения, чем считалось до этого.В ВОЗ недавно заявляли, что серологические тесты не оценены должным образом, поэтому работа над их созданием все еще проводится. По состоянию на 5 апреля, в США коронавирус диагностирован у 311,6 тыс. больных, о чем свидетельствуют данные DXY и BNO.