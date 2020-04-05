Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения коронавируса





Вирусолог отметил, что изменения погоды могут повлиять на ситуацию с COVID-19 уже ближе к лету. Но тепло окажет влияние не на сам вирус, а на людей. Дело в том, что при повышении температурного режима население становится менее восприимчивым к инфекциям. Обычно пик простудных заболеваний приходится как раз на нежаркое время года, а летом это идет на спад.Как рассказал вирусолог, в скором времени начнется замедление распространения коронавирусной инфекции. Этому поспособствует самоизоляция граждан и различные меры, которые предпринимаются для борьбы с COVID-19. Те люди, которые заразились в конце марта, уже сейчас имеют четко выраженные признаки заражения. На следующей неделе врачи будут иметь дело с пациентами, зараженными во время карантина, а еще через неделю ситуация покажет, насколько эффективны были предпринятые меры, и продемонстрирует осознанность граждан.