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Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения коронавируса

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, который является членом Нью-Йоркской академии наук, весеннее потепление не скажется на темпах распространения по миру коронавируса. Они не уменьшатся, но особо и не увеличатся.
Вирусолог Анатолий Альтштейн: Весеннее потепление не скажется на темпах распространения коронавируса

Вирусолог отметил, что изменения погоды могут повлиять на ситуацию с COVID-19 уже ближе к лету. Но тепло окажет влияние не на сам вирус, а на людей. Дело в том, что при повышении температурного режима население становится менее восприимчивым к инфекциям. Обычно пик простудных заболеваний приходится как раз на нежаркое время года, а летом это идет на спад.

Как рассказал вирусолог, в скором времени начнется замедление распространения коронавирусной инфекции. Этому поспособствует самоизоляция граждан и различные меры, которые предпринимаются для борьбы с COVID-19. Те люди, которые заразились в конце марта, уже сейчас имеют четко выраженные признаки заражения. На следующей неделе врачи будут иметь дело с пациентами, зараженными во время карантина, а еще через неделю ситуация покажет, насколько эффективны были предпринятые меры, и продемонстрирует осознанность граждан.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:22

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