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Пандемия коронавируса спровоцировала появление нового вида мошенничества

Пандемия коронавируса привела к появлению нового вида мошенничества. Специалисты разобрались, стоит ли верить объявлениям о санитарной обработке подъездов и квартир.

В управе Дмитровского района Москвы журналистам "Российской газеты" заявили, что дезинфицируют лишь места общего пользования, а не квартиры граждан. Сотрудники службы напомнили, что всю актуальную информацию о подобных мероприятиях можно узнать у диспетчера. В Санкт-Петербурге призывают не открывать дверь незнакомцам, которые представляются дезинфекторами или врачами. В горкомитете по вопросам безопасности и правопорядка отметили, что под этим предлогом в квартиру могут проникнуть воры.

Компании, имеющие сертификат, действительно предлагают свои услуги по обработке помещений, но используются в таком случае те же средства, которыми в прошлом боролись с возбудителями инфекций. Дезинфекция однокомнатной квартиры в таком случае будет оцениваться в 3-3,5 тыс. рублей в зависимости от региона.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:14

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