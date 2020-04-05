Пандемия коронавируса спровоцировала появление нового вида мошенничества





В управе Дмитровского района Москвы журналистам "Российской газеты" заявили, что дезинфицируют лишь места общего пользования, а не квартиры граждан. Сотрудники службы напомнили, что всю актуальную информацию о подобных мероприятиях можно узнать у диспетчера. В Санкт-Петербурге призывают не открывать дверь незнакомцам, которые представляются дезинфекторами или врачами. В горкомитете по вопросам безопасности и правопорядка отметили, что под этим предлогом в квартиру могут проникнуть воры.Компании, имеющие сертификат, действительно предлагают свои услуги по обработке помещений, но используются в таком случае те же средства, которыми в прошлом боролись с возбудителями инфекций. Дезинфекция однокомнатной квартиры в таком случае будет оцениваться в 3-3,5 тыс. рублей в зависимости от региона.