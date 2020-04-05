Ползающую по улицам США дочь Любови Успенской сняли на видео





В ролике продемонстрирован момент, когда Татьяна Плаксина перебирается через ограду, а затем на четвереньках передвигается ползком по улице. Подобное поведение дочери Успенской сильно смущает местных граждан, в результате чего они предполагают, что россиянка употребляет запрещенные препараты. Это мнение также подтверждает запись телефонной беседы звездной наследницы с отцом, проживающим в США. Родитель пытается поддержать начинающую певицу, но она ведет себя агрессивно, о чем свидетельствует их разговор, когда девушка забыла выключить телефон.Успенская тяжело справляется с выходками дочери и даже пережила нервный срыв после участия Плаксиной в одном из телешоу, где она обвинила мать в рукоприкладстве. Как отметила сама королева русского шансона, она не простила родственницу, но готова изменить свое отношение к ней, если наследница пройдет лечение в клинике.