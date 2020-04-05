АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ползающую по улицам США дочь Любови Успенской сняли на видео

На днях в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ показали странное видео, на котором запечатлена дочь Любови Успенской. В сюжете можно увидеть, как Татьяна Плаксина ползает по улицам США.
Ползающую по улицам США дочь Любови Успенской сняли на видео

В ролике продемонстрирован момент, когда Татьяна Плаксина перебирается через ограду, а затем на четвереньках передвигается ползком по улице. Подобное поведение дочери Успенской сильно смущает местных граждан, в результате чего они предполагают, что россиянка употребляет запрещенные препараты. Это мнение также подтверждает запись телефонной беседы звездной наследницы с отцом, проживающим в США. Родитель пытается поддержать начинающую певицу, но она ведет себя агрессивно, о чем свидетельствует их разговор, когда девушка забыла выключить телефон.

Успенская тяжело справляется с выходками дочери и даже пережила нервный срыв после участия Плаксиной в одном из телешоу, где она обвинила мать в рукоприкладстве. Как отметила сама королева русского шансона, она не простила родственницу, но готова изменить свое отношение к ней, если наследница пройдет лечение в клинике.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уилл Смит будет снимать свое самоизолированное шоу для…
Врач Леонид Эйдельман назвал главные опасности карантина для пожилых…
Лариса Гузеева пообещала открыть комментарии в Instagram после смерти…
Ученые заявили о способности коронавируса передаваться по…
Появились дизайнерские рендеры нового Nissan…
Алёна Рапунцель заявила, что грязные домыслы о ней и Григорьеве не имеют ничего общего с…
«Это вам не шутки»: Супруг звезды «Дом-2» Насти Лисовой странно отреагировал на ее…
СМИ озвучили стоимость лечения от коронавируса в…
Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet…
Компания Hyundai меняет свой логотип из-за…
Биологи выяснили, почему кошки разборчивы в…
Спорткар McLaren получит гибридный двигатель…
Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье…
«Муж убьет меня за это»: Сати Казанова показала песню Стефано Тиоццо про…
Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к…
Звезды рассказали, как они обезопасили себя от…
Новая Hyundai Solaris 2020 получила прозвище "корейская мыльница с…
Виктория Лопырева поздравила мужа с днем рождения шоколадным…
Житель Всеволожска стал звездой интернета после прогулки по городу в костюме…
"Соседей это порадует": Сергей Глушко в голом виде устроил фотоссесию на фоне…
Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового…
Роберт Дауни-младший отмечает…
Максим Галкин ленится читать книги на…
Туристы не купаются в самом чистом море Уэдделла из-за особенностей его…
Водонаева после готовки назвала жареный картофель «жирной тварью» в ее…
Глава МИД Саудовской Аравии Аль Сауд: «Королевство не планировало выходить из сделки…
В РАТЭК предрекли дефицит бытовой техники из-за…
«Анатолька!»: Алла Пугачёва трогательно поздравила внука Валентина Юдашкина с…
Просмотреть все новости