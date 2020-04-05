Уилл Смит будет снимать свое самоизолированное шоу для Snapchat

Уилл Смит во время карантина скучать не намерен. Он снимет 12 эпизодов сериала, в которых расскажет о людях, практикующих социальное дистанцирование. По словам Шона Миллса, возглавляющего отдел оригинального контента, идея о создании подобного шоу возникла благодаря сотрудничеству Snapchat и Westbrook Media – продюсерской компании актера. Эксперты сошлись на том, что ограничения, которые вынужден применять весь мир, породили «новые формы рассказа истории».По словам Уилла Смита, у него много нереализованной творческой энергии, поэтому он искал новые способы общения со зрителями. Людям сейчас просто необходимо видеть на экранах позитивные и вдохновляющие шоу. Свой сериал, который будет выходить три раза в неделю, актер запустит на нескольких платформах, среди которых видеохостинг YouTube и микроблог Instagram. Уилл Смит продемонстрировал фолловерам, как он готовится к будущей съемке.