Врач Леонид Эйдельман назвал главные опасности карантина для пожилых людей





Доктор не отрицает, что самоизоляция является действенным методом против заражения коронавирусом, но стресс на протяжении нескольких недель может вызвать серьезные расстройства, особенно у пожилых граждан. Они рискуют обострением хронических недугов, а неподвижность и переедание усугубляют ситуацию. Недостаток движения способен сделать из них лежачих или сидячих больных, не способных восстановить собственную активность. Эйдельман рассказал о некоторых случаях, когда люди не с самыми острыми недугами отказываются посещать врача, что в итоге приводило к ухудшению их самочувствия.По мнению врача, в первую очередь пожилых граждан не стоит избавлять социальных контактов. Он предложил навещать таких пациентов, но держать дистанцию, дабы не заразить, а также обязательно приходить в медицинских масках. Леонид Эйдельман посоветовал гражданам найти хобби, а также обратил внимание, что чаще всего недуг проходит в легкой форме.