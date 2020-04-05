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Врач Леонид Эйдельман назвал главные опасности карантина для пожилых людей

Отечественный врач Леонид Эйдельман рассказал о главных опасностях карантина на фоне пандемии для пожилых граждан. На фоне необходимости изоляции пенсионеры могут стать сидячими или лежачими больными, а также есть риск обострения хронических недугов.

Доктор не отрицает, что самоизоляция является действенным методом против заражения коронавирусом, но стресс на протяжении нескольких недель может вызвать серьезные расстройства, особенно у пожилых граждан. Они рискуют обострением хронических недугов, а неподвижность и переедание усугубляют ситуацию. Недостаток движения способен сделать из них лежачих или сидячих больных, не способных восстановить собственную активность. Эйдельман рассказал о некоторых случаях, когда люди не с самыми острыми недугами отказываются посещать врача, что в итоге приводило к ухудшению их самочувствия.

По мнению врача, в первую очередь пожилых граждан не стоит избавлять социальных контактов. Он предложил навещать таких пациентов, но держать дистанцию, дабы не заразить, а также обязательно приходить в медицинских масках. Леонид Эйдельман посоветовал гражданам найти хобби, а также обратил внимание, что чаще всего недуг проходит в легкой форме.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:36

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