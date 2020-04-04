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Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну

Поклонников Татьяны Брухуновой заинтересовало отношение ее родителей к юмористу, из-за чего они обратились к ней с соответствующим вопросом. Как сказала возлюбленная Евгения Петросяна, семья поддержала ее выбор.
Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну

Многие люди до сих пор не верят в искренность чувств знаменитостей, однако ассистентка артиста уверяет, что они счастливы вместе. По словам Татьяны Брухуновой, ее близкие хорошо восприняли отношения дочери с комиком. 31-летняя партнерша Петросяна считает, что по-настоящему любящие своего ребенка родители принимают его любым. Они могут переживать за него и даже страдать из-за его решений, но всегда примут сторону наследника. Для помощницы актера это и есть проявление родительской любви – «высшей на земле».

В последнее время на просторах Сети ходят слухи, что на недавнем отдыхе в ОАЭ у пары родился ребенок от суррогатной матери. Тем не менее влюбленные пока никак не комментируют данную информацию.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:30

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