Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну





Многие люди до сих пор не верят в искренность чувств знаменитостей, однако ассистентка артиста уверяет, что они счастливы вместе. По словам Татьяны Брухуновой, ее близкие хорошо восприняли отношения дочери с комиком. 31-летняя партнерша Петросяна считает, что по-настоящему любящие своего ребенка родители принимают его любым. Они могут переживать за него и даже страдать из-за его решений, но всегда примут сторону наследника. Для помощницы актера это и есть проявление родительской любви – «высшей на земле».В последнее время на просторах Сети ходят слухи, что на недавнем отдыхе в ОАЭ у пары родился ребенок от суррогатной матери. Тем не менее влюбленные пока никак не комментируют данную информацию.