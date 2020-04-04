«Муж убьет меня за это»: Сати Казанова показала песню Стефано Тиоццо про коронавирус

Супруг захотел развеселить тоскующую артистку и записал для нее сюжет, на котором поет композицию про карантин и коронавирус. Смешным в этой ситуации оказалось то, что Тиоццо не попадал в ноты и выглядел довольно интересно. По словам Сати Казановой, после увиденного у нее началась истерика. Ролик с участием мужа певица разместила в Instagram, предсказав при этом его недовольство относительно происходящего.Исполнительница вышла замуж за фотографа в 2017 году. Примерно полгода назад она рассказывала, что по законам Италии они не являются супружеской парой, так как Тиоццо не успел сообщить на своей родине о церемонии бракосочетания в РФ.