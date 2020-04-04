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«Муж убьет меня за это»: Сати Казанова показала песню Стефано Тиоццо про коронавирус

Сейчас муж Сати Казановой находится на своей родине в Италии и пока что не может увидеться с избранницей по причине пандемии коронавируса. Однако на днях Стефано Тиоццо прислал артистке песню собственного сочинения, которую она решила показать поклонникам.
«Муж убьет меня за это»: Сати Казанова показала песню Стефано Тиоццо про коронавирус

Супруг захотел развеселить тоскующую артистку и записал для нее сюжет, на котором поет композицию про карантин и коронавирус. Смешным в этой ситуации оказалось то, что Тиоццо не попадал в ноты и выглядел довольно интересно. По словам Сати Казановой, после увиденного у нее началась истерика. Ролик с участием мужа певица разместила в Instagram, предсказав при этом его недовольство относительно происходящего.

Исполнительница вышла замуж за фотографа в 2017 году. Примерно полгода назад она рассказывала, что по законам Италии они не являются супружеской парой, так как Тиоццо не успел сообщить на своей родине о церемонии бракосочетания в РФ.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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