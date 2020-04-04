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Новая Hyundai Solaris 2020 получила прозвище "корейская мыльница с навигатором"

Новая версия Hyundai Solaris 2020 была встречена автомобилистами негативно и даже получила нелицеприятное прозвище «корейская мыльница с навигатором». В интернете выразили негодование из-за встроенного экрана мультимедиа.
Новая Hyundai Solaris 2020 получила прозвище "корейская мыльница с навигатором"

Интернет-пользователи посчитали последний крайне некачественным продуктом, который должен был остаться в прошлом. При этом дизайн Solaris также оставил спорные впечатления. Основным ориентиром для использования модели многие считают услуги такси либо каршеринга.

Сегодня Solaris предлагается с ценником 765-1,06 млн рублей. Для российского рынка цена находится на грани доступного сегмента. Авто оснащается двигателем объёмом 1,4 л, генерирующим 100 «лошадей». При этом имеются модификации с силовым агрегатом на 1,6 л мощностью в 123 л.с. В паре с ними работает 6-диапазонная трансмиссия механического либо автоматического типа.

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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:30

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