Новая Hyundai Solaris 2020 получила прозвище "корейская мыльница с навигатором"





Интернет-пользователи посчитали последний крайне некачественным продуктом, который должен был остаться в прошлом. При этом дизайн Solaris также оставил спорные впечатления. Основным ориентиром для использования модели многие считают услуги такси либо каршеринга.Сегодня Solaris предлагается с ценником 765-1,06 млн рублей. Для российского рынка цена находится на грани доступного сегмента. Авто оснащается двигателем объёмом 1,4 л, генерирующим 100 «лошадей». При этом имеются модификации с силовым агрегатом на 1,6 л мощностью в 123 л.с. В паре с ними работает 6-диапазонная трансмиссия механического либо автоматического типа.