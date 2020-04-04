Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового коронавируса





В эфире телеканала “Россия 1” представитель центра с уверенностью заявил, что происхождение у COVID-19 природное. Он сравнил коронавирус с SARS-вирусом, который распространялся в 2002-2003 годах, вызывая атипичную пневмонию. При этом сходство между этими недугами достигает существенных 80%. При отличии в 20% эксперт не может говорить об искусственном синтезе.Вирусолог считает, что современные ученые могут разработать абсолютно любой штамм, а отличить его от возникшего естественным путем будет невозможно.