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Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового коронавируса

В научном центре “Вектор” высказались о происхождении коронавируса нового типа. Ринат Максютов, стоящий во главе организации, считает, что болезнь возникла естественным путем, а об искусственном синтезе не может быть и речи.
Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового коронавируса

В эфире телеканала “Россия 1” представитель центра с уверенностью заявил, что происхождение у COVID-19 природное. Он сравнил коронавирус с SARS-вирусом, который распространялся в 2002-2003 годах, вызывая атипичную пневмонию. При этом сходство между этими недугами достигает существенных 80%. При отличии в 20% эксперт не может говорить об искусственном синтезе.

Вирусолог считает, что современные ученые могут разработать абсолютно любой штамм, а отличить его от возникшего естественным путем будет невозможно.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:42

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