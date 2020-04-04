Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового коронавируса
В научном центре “Вектор” высказались о происхождении коронавируса нового типа. Ринат Максютов, стоящий во главе организации, считает, что болезнь возникла естественным путем, а об искусственном синтезе не может быть и речи.
В эфире телеканала “Россия 1” представитель центра с уверенностью заявил, что происхождение у COVID-19 природное. Он сравнил коронавирус с SARS-вирусом, который распространялся в 2002-2003 годах, вызывая атипичную пневмонию. При этом сходство между этими недугами достигает существенных 80%. При отличии в 20% эксперт не может говорить об искусственном синтезе.
Вирусолог считает, что современные ученые могут разработать абсолютно любой штамм, а отличить его от возникшего естественным путем будет невозможно.
В эфире телеканала “Россия 1” представитель центра с уверенностью заявил, что происхождение у COVID-19 природное. Он сравнил коронавирус с SARS-вирусом, который распространялся в 2002-2003 годах, вызывая атипичную пневмонию. При этом сходство между этими недугами достигает существенных 80%. При отличии в 20% эксперт не может говорить об искусственном синтезе.
Вирусолог считает, что современные ученые могут разработать абсолютно любой штамм, а отличить его от возникшего естественным путем будет невозможно.