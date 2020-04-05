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Алёна Рапунцель заявила, что грязные домыслы о ней и Григорьеве не имеют ничего общего с реальностью

Алёна Рапунцель ответила на слухи о ней и Игоре Григорьеве, возникшие после того, как он остался у нее ночевать. По словам участницы «Дома-2», грязные домыслы публики не имеют ничего общего с реальностью.
Алёна Рапунцель заявила, что грязные домыслы о ней и Григорьеве не имеют ничего общего с реальностью

После того, как звезда телестройки оказался в доме молодой родительницы и ее наследника, последнюю начали критиковать интернет-пользователи. Юзеры стали обвинять Алёну Рапунцель в неразборчивости, мол у нее только закончились отношения с Денисом Мокроусовым, а она уже начала крутить роман с новым мужчиной. Как заявила знаменитость, в соцсетях полно грязных домыслов, которые никак не связаны с реальностью. Также брюнетка добавила, что Григорьев является ее близким другом, с которым она регулярно поддерживает общение. «Я считаю его искренним, просто немного запутавшимся человеком», - отметила девушка, подтвердив, что молодой человек действительно ночевал в ее доме.

По словам Рапунцель, ее приятелю негде было спать, а в ее апартаментах обнаружились 2 свободные комнаты. Как сказала участница реалити-шоу, она не привыкла относиться к людям бесчеловечно. Более того, девушка пустила к себе отца своего сына Илью Яббарова и его возлюбленную Анастасию Голд, поскольку паре не хватило отдельной спальни. Звездная мать считает себя «человеком-взаимностью», так как умеет дружить и поддерживать других.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:00

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