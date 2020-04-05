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Появились дизайнерские рендеры нового Nissan X-Trail

В интернете появились дизайнерские рендеры новой модели Nissan X-Trail. Изображение было создано на основе слухов и распространённых в Сети данных о продукте японского бренда.
Появились дизайнерские рендеры нового Nissan X-Trail

Сотрудники портала «Колеса.ру» представили рендеры, на которых особо отметили изменения для фронтальной части концептуальной версии. Оптические элементы выполнены в 2-этажном формате. Для нижней зоны оставили дальний свет.

Кузов и силуэт корпуса, по мнению экспертов, останутся неизменными. При этом выше задних колёсных арок расположат горизонтальные выштамповки. Не исключается выпуск модификации с покраской корпуса двумя цветами.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:04

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