АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

СМИ озвучили стоимость лечения от коронавируса в США

В СМИ, которые ссылаются на экспертов организации FAIR Health, появилась стоимость лечения от коронавирусной инфекции в США. По их данным, американцам в случае госпитализации придется отдать 45-75 тысяч долларов, в зависимости от наличия медстраховки.

СМИ озвучили стоимость лечения от коронавируса в США


В самом невыигрышном положении окажутся пациенты, у которых страховки нет. Тем жителям США, которым повезло больше, все же придется оплатить часть счета за лечение от Covid-19 (в среднем речь идет о сумме 21-38 тысяч долларов). Выводы эксперты FAIR Health сделали на основании обращений американцев в частные страховые компании. Аналитики проанализировали свыше 30 миллиардов записей, а также суммы расходов по программе Medicaid. Кроме этого, были взяты во внимание затраты, которые понадобятся для лечения пациентов с коронавирусом, осложненным пневмонией.

Многие жители США могут воспользоваться услугами телемедицины, описав свою симптоматику. Для тех, кто имеет страховку, эта опция стоит 43 доллара. Врачи говорят о том, что сэкономить у американцев получится, если они уберегут себя от вируса. Поэтому необходимо соблюдать самоизоляцию, часто мыть руки, реже касаться лица, соблюдать дистанцию в людных местах, придерживаться правильного питания и заниматься спортом.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet…
Компания Hyundai меняет свой логотип из-за…
Биологи выяснили, почему кошки разборчивы в…
Спорткар McLaren получит гибридный двигатель…
Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье…
«Муж убьет меня за это»: Сати Казанова показала песню Стефано Тиоццо про…
Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к…
Звезды рассказали, как они обезопасили себя от…
Новая Hyundai Solaris 2020 получила прозвище "корейская мыльница с…
Виктория Лопырева поздравила мужа с днем рождения шоколадным…
Житель Всеволожска стал звездой интернета после прогулки по городу в костюме…
"Соседей это порадует": Сергей Глушко в голом виде устроил фотоссесию на фоне…
Глава центра “Вектор” Ринат Максютов высказался о происхождении нового…
Роберт Дауни-младший отмечает…
Максим Галкин ленится читать книги на…
Туристы не купаются в самом чистом море Уэдделла из-за особенностей его…
Водонаева после готовки назвала жареный картофель «жирной тварью» в ее…
Глава МИД Саудовской Аравии Аль Сауд: «Королевство не планировало выходить из сделки…
В РАТЭК предрекли дефицит бытовой техники из-за…
«Анатолька!»: Алла Пугачёва трогательно поздравила внука Валентина Юдашкина с…
Кэти Перри и Орландо Блум перестали скрывать пол будущего…
Максим Виторган назвал рассуждения Ксении Собчак о коронавирусе «богохульством и…
Тарантино хочет выпустить роман и режиссерскую версию «Однажды в……
Эксперты оценили перспективы новых Skoda Rapid и Volkswagen Polo на российском…
Экс-участник «Дом-2» Саша Задойнов впервые…
Skype предлагает совершать видеозвонки без регистрации и скачивания…
Певица Валерия рассказала о сорвавшемся из-за коронавируса отпуске и переживаниях детей на…
Подаренные Илоном Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против…
Просмотреть все новости