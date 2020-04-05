СМИ озвучили стоимость лечения от коронавируса в США





В самом невыигрышном положении окажутся пациенты, у которых страховки нет. Тем жителям США, которым повезло больше, все же придется оплатить часть счета за лечение от Covid-19 (в среднем речь идет о сумме 21-38 тысяч долларов). Выводы эксперты FAIR Health сделали на основании обращений американцев в частные страховые компании. Аналитики проанализировали свыше 30 миллиардов записей, а также суммы расходов по программе Medicaid. Кроме этого, были взяты во внимание затраты, которые понадобятся для лечения пациентов с коронавирусом, осложненным пневмонией.Многие жители США могут воспользоваться услугами телемедицины, описав свою симптоматику. Для тех, кто имеет страховку, эта опция стоит 43 доллара. Врачи говорят о том, что сэкономить у американцев получится, если они уберегут себя от вируса. Поэтому необходимо соблюдать самоизоляцию, часто мыть руки, реже касаться лица, соблюдать дистанцию в людных местах, придерживаться правильного питания и заниматься спортом.