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Кэти Перри и Орландо Блум перестали скрывать пол будущего ребенка

Кэти Перри и Орландо Блум торжественно рассекретили пол будущего ребенка. Певица сообщила о том, что ждет дочь, на своей странице в Instagram.

В новой публикации Кэти Перри разместила фотографию своего избранника Орландо Блума с перемазанным розовым кремом лицом. В подписи к снимку артистка отметила: “It’s a girl”, после чего сопроводила его эмодзи в виде пары сердец. Поклонники предположили, что звездная пара уже провела вечеринку Gender Reveal Party, на которой торжественно раскрыла пол будущего ребенка. В комментариях фолловеры бурно поздравили знаменитостей с пополнением в семье.

Как известно, Орландо Блум воспитывает 9-летнего наследника Флинна Блума от брака с Мирандой Керр. Для Кэти Перри будущая дочь станет первенцем.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:03

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