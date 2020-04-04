Кэти Перри и Орландо Блум перестали скрывать пол будущего ребенка

В новой публикации Кэти Перри разместила фотографию своего избранника Орландо Блума с перемазанным розовым кремом лицом. В подписи к снимку артистка отметила: “It’s a girl”, после чего сопроводила его эмодзи в виде пары сердец. Поклонники предположили, что звездная пара уже провела вечеринку Gender Reveal Party, на которой торжественно раскрыла пол будущего ребенка. В комментариях фолловеры бурно поздравили знаменитостей с пополнением в семье.Как известно, Орландо Блум воспитывает 9-летнего наследника Флинна Блума от брака с Мирандой Керр. Для Кэти Перри будущая дочь станет первенцем.