Биологи выяснили, почему кошки разборчивы в еде





Научно доказано, что кошки не ощущают сладкого вкуса, а недавно было решено исследовать ощущения котов от горького вкуса. Оказалось, что рецепторы этих домашних питомцев почти не ощущают горечь. По мнению биологов, такие способности питомцам не нужны, поскольку они являются хищниками и, согласно эволюции, не могут съесть ядовитое растение. Именно для предотвращения такой возможности у живых существ есть восприимчивость к необычным лакомствам.Способность различать горькие и сладкие вкусы позволяет человеку иметь многообразие восприятия. При этом кошки могут просто не ощутить вкуса предложенного блюда, из-за чего отказывается от него. В таком случае в нем не хватает животного белка, а пресную пищу они станут есть в последнюю очередь.