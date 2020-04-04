Виктория Лопырева поздравила мужа с днем рождения шоколадным пирогом





Виктория Лопырева с семьей находится на самоизоляции в Дубае. Несмотря на вынужденный карантин, она устроила своему любимому супругу сюрприз в его особенный день. Также модель порадовала своих фолловеров, так как появилась в сторис без вечернего платья и макияжа в естественном образе. Знаменитость показала, как она поэтапно готовит брауни, признавшись, что сделать ей это нужно «супербыстро». Из-за карантина праздник получился скромным, с шоколадным пирогом и бутылкой шампанского.В Дубай Виктория Лопырева с мужем и сыном Марко Лео улетела в феврале. Модель занималась там организацией фестиваля «Матрешка», а ее приглашенной гостьей стала певица Нюша. Когда стало известно о пандемии, она решила остаться в ОАЭ, так как считает, что там намного проще пережить этот тяжелый для всего мира период. Супруга Игоря Булатова наслаждается долгожданным отдыхом и тем, что ей не нужно спешить по делам. Она с удовольствием готовит для мужа домашние блюда и проводит время с годовалым сыном.