Житель Всеволожска стал звездой интернета после прогулки по городу в костюме динозавра





По всей Ленинградской области введен карантинный режим, а граждан призывают оставаться дома и не выходить без повода на улицу. Житель Всеволожска подал пример своим соседям, выйдя на улицу лишь для того, чтобы вынести мусор. Однако для выполнения этой задачи он выбрал костюм динозавра. Мусорные баки располагались около дома, в связи с чем мужчине пришлось пройти в костюме весь путь, который сняли на видео очевидцы.Как известно, вескими причинами для выхода на улицу в связи с коронавирусом являются поход в магазин, на работу, для выгула собаки или выноса мусора.