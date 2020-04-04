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Роберт Дауни-младший отмечает 55-летие

Роберту Дауни-младшему 4 апреля исполнилось 55 лет. Актер обрел большую популярность благодаря роли Железного Человека, но в его биографии есть масса других занимательных фактов.

Дауни-младший появился на свет в актерской семье, поэтому решил пойти по стопам родителей. От матери ему достались немецкие и шотландские корни, а от отца – ирландские и еврейские. Первую свою роль он получил в возрасте 5 лет, а в 10 лет изучал классический балет и проходил обучение в области искусства. За роль Чарли Чаплина его номинировали на премии “Оскар” и “Золотой глобус”. Кинокритики прогнозировали артисту блистательную карьеру, но в то же время он пострадал от наркотической зависимости. Он признавался, что первый опыт употребления запрещенных препаратов приобрел в 8 лет благодаря отцу.

Актер пережил громкие скандалы, увольнение и тюремное заключение, а после он развелся с первой супругой. Вскоре после череды неудач Роберт Дауни-младший завел роман с Сьюзан Левин, согласился на курс лечения от наркозависимости и явил миру дебютный музыкальный альбом. Как известно, артист играет на барабане, гитаре и фортепиано. Окончательно избавиться от запрещенных веществ ему помог Burger King. Однажды артист ел бургер, но вкус показался ему настолько ужасным, что он выбросил препараты, и впредь к ним не возвращался. Лишь в 2008 году ему поступило предложение сыграть Железного Человека, что принесло большой успех.

В настоящее время актер уделяет много времени своей семье, занимается боевыми искусствами и рисует. В детстве Дауни-младший не любил комиксы, но сейчас посещает посвященные им конференции. Въезд в Японию для него запрещен из-за скандального прошлого. У звезды есть три татуировки, а среди любимых исполнителей числятся Стинг и коллектив Journey.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:39

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