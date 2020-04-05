Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье водителей





Не менее важны для обеспечения хорошего состояния пассажиров фильтры для воздуха, поскольку вентиляционная система поглощает его с пылью и мелкими частицами мусора. Для более дорогостоящих вариантов салонных фильтров используются активированный уголь и особая пропитка для уничтожения бактерий.Продвинутые системы климат-контроля помогут избежать перепада температуры и защитят от риска респираторных заболеваний. Не менее значимым параметром является защита от шума. Акустическое загрязнение свойственно для крупных мегаполисов и может вызвать повышение стрессовой нагрузки на человека. Завершают список системы электронной безопасности. Последние стоит называть целым пакетом опций, нацеленным на ликвидацию уязвимости, вызванной человеческим фактором. Они существенно снижают риски аварии и облегчают вождение.