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Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье водителей

Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье водителей. Первое место в списке заняли кресла с функцией массажа.
Эксперты назвали 5 автомобильных систем для заботы о здоровье водителей

Не менее важны для обеспечения хорошего состояния пассажиров фильтры для воздуха, поскольку вентиляционная система поглощает его с пылью и мелкими частицами мусора. Для более дорогостоящих вариантов салонных фильтров используются активированный уголь и особая пропитка для уничтожения бактерий.

Продвинутые системы климат-контроля помогут избежать перепада температуры и защитят от риска респираторных заболеваний. Не менее значимым параметром является защита от шума. Акустическое загрязнение свойственно для крупных мегаполисов и может вызвать повышение стрессовой нагрузки на человека. Завершают список системы электронной безопасности. Последние стоит называть целым пакетом опций, нацеленным на ликвидацию уязвимости, вызванной человеческим фактором. Они существенно снижают риски аварии и облегчают вождение.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00

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