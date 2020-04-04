"Соседей это порадует": Сергей Глушко в голом виде устроил фотоссесию на фоне окна





Судя по всему, супруг Наташи Королевой решил во всей красе показать аудитории в своем блоге результаты регулярных тренировок. Возможно, Глушко надоело находиться на карантине и ему не хватает своей работы. На странице знаменитости появились кадры с импровизированной домашней фотосессии, на которых он позировал голым на фоне окна. Так как бодибилдер запечатлен спиной к камере, фанатам не предоставилась возможность хорошо рассмотреть тело кумира, однако многие увидели его пятую точку.- написал Тарзан под сюжетом.Однако мнения фолловеров по поводу поведения мужа певицы разделились. Одни не могли налюбоваться крепким телосложением артиста, а других он смутил голым видом. В комментариях некоторые подписчики написали, что соседям повезет увидеть с балкона такого мужчину.