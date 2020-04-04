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"Соседей это порадует": Сергей Глушко в голом виде устроил фотоссесию на фоне окна

Сергей Глушко решил порадовать своих подписчиков в Instagram, а заодно и соседей. Стриптизер в обнаженном виде устроил фотосессию на фоне окна.
"Соседей это порадует": Сергей Глушко в голом виде устроил фотоссесию на фоне окна

Судя по всему, супруг Наташи Королевой решил во всей красе показать аудитории в своем блоге результаты регулярных тренировок. Возможно, Глушко надоело находиться на карантине и ему не хватает своей работы. На странице знаменитости появились кадры с импровизированной домашней фотосессии, на которых он позировал голым на фоне окна. Так как бодибилдер запечатлен спиной к камере, фанатам не предоставилась возможность хорошо рассмотреть тело кумира, однако многие увидели его пятую точку. «Всем здоровья и здравомыслия!» - написал Тарзан под сюжетом.

Однако мнения фолловеров по поводу поведения мужа певицы разделились. Одни не могли налюбоваться крепким телосложением артиста, а других он смутил голым видом. В комментариях некоторые подписчики написали, что соседям повезет увидеть с балкона такого мужчину.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:45

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