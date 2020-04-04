Максим Галкин ленится читать книги на карантине

По словам Максима Галкина, карантинный режим его разочаровывает: ранее он был уверен в том, что уделяет мало времени на чтение книг, поскольку много работает. Тем не менее, как выяснилось, причина была в другом.– отметил пародист. Сейчас больше всего внимания шоумен уделяет своим детям – Лизе и Гарри. Вместе с двойняшками знаменитость на постоянной основе снимает различные ролики, которые после публикует в своём Instagram-аккаунте, развлекая и подбадривая таким образом поклонников.Как рассказал супруг Примадонны, все свои дни он посвящает играм с наследниками. Чаще всего после завтрака дети вместе с Аллой Пугачёвой разучивают композиции и снимают музыкальные видео.– поделился телеведущий.