Максим Галкин ленится читать книги на карантине
Известный шоумен Максим Галкин принял участие в шоу Первого канала «Вечерний Ургант» и рассказал, как его семья проводит время на карантине. Пародист признался, что в этот период он совсем не продуктивен и ленится читать книги.
По словам Максима Галкина, карантинный режим его разочаровывает: ранее он был уверен в том, что уделяет мало времени на чтение книг, поскольку много работает. Тем не менее, как выяснилось, причина была в другом. «У меня реально большой тайминг уходит на лень!» – отметил пародист. Сейчас больше всего внимания шоумен уделяет своим детям – Лизе и Гарри. Вместе с двойняшками знаменитость на постоянной основе снимает различные ролики, которые после публикует в своём Instagram-аккаунте, развлекая и подбадривая таким образом поклонников.
Как рассказал супруг Примадонны, все свои дни он посвящает играм с наследниками. Чаще всего после завтрака дети вместе с Аллой Пугачёвой разучивают композиции и снимают музыкальные видео. «Я же просыпаюсь и думаю – надо как-то шутить ведь, на какие-то актуальные темы. А потом вспоминаю – перед кем шутить, кому это рассказывать?» – поделился телеведущий.
По словам Максима Галкина, карантинный режим его разочаровывает: ранее он был уверен в том, что уделяет мало времени на чтение книг, поскольку много работает. Тем не менее, как выяснилось, причина была в другом. «У меня реально большой тайминг уходит на лень!» – отметил пародист. Сейчас больше всего внимания шоумен уделяет своим детям – Лизе и Гарри. Вместе с двойняшками знаменитость на постоянной основе снимает различные ролики, которые после публикует в своём Instagram-аккаунте, развлекая и подбадривая таким образом поклонников.
Как рассказал супруг Примадонны, все свои дни он посвящает играм с наследниками. Чаще всего после завтрака дети вместе с Аллой Пугачёвой разучивают композиции и снимают музыкальные видео. «Я же просыпаюсь и думаю – надо как-то шутить ведь, на какие-то актуальные темы. А потом вспоминаю – перед кем шутить, кому это рассказывать?» – поделился телеведущий.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:31