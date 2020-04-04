Туристы не купаются в самом чистом море Уэдделла из-за особенностей его расположения





Искупаться в море Уэдделла может только очень закаленный человек, так как в зимний период температура воды достигает минус трех градусов Цельсия. Из-за сурового климата это чудо природы осталось настолько чистым, что можно с легкостью рассмотреть всех подводных обитателей. Площадь моря составляет 920 тысяч квадратных метров, а глубина примерно три километра. Толщина льда местами достигает двух метров. Море, расположенное у антарктического побережья, было открыто в 1823 году шотландцем Джеймсом Уэдделлом. Об этом месте существует легенда, будто бы моряки часто видели в воде мифическое существо. Мужчина-русалка на самом деле мог быть китом или тюленем, лежбищ которых там очень много.После моря Уэдделла самым чистым считают Саргассово море, а замыкает тройку лидеров рейтинга Мертвое море. Самым прозрачным и теплым морем, которое идеально подходит для купания туристам, эксперты считают Красное.