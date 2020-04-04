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Водонаева после готовки назвала жареный картофель «жирной тварью» в ее исполнении

Алёна Водонаева разместила в Instagram свежую публикацию, чем вызвала негодование со стороны юзеров. Телеведущая шутливо назвала жареный картофель «жирной тварью» в ее исполнении.
Водонаева после готовки назвала жареный картофель «жирной тварью» в ее исполнении

На странице журналистки появился сюжет с вредным для многих звезд блюдом. В подписи к посту Алёна Водонаева назвала овощ «жирной тварью» и поинтересовалась, сколько отметок «Нравится» соберет фотография с жареным картофелем. Интернет-пользователи по-разному прокомментировали шутку кумира. Многим подписчикам блога знаменитости ее юмор понравился, о чем свидетельствуют положительные отзывы. «Шел шестой день карантина... Мы выкладываем картошку в профиль», - высказался один из фолловеров. Другие подписчики написали, что приготовленное ведущей блюдо выглядит аппетитно.

Тем не менее большинству поклонников Водонаевой ее юмор не понравился, а у некоторых пост вызвал оторопь. Многие знают, что уважительное отношение к пище является основой каждой мировой религии. Эту тему однажды комментировал пророк Магомет и другие верующие деятели. В некоторых странах люди до сих пор голодают и есть вероятность, что из-за пандемии COVID-19 этот список увеличится.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:18

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