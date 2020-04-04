Глава МИД Саудовской Аравии Аль Сауд: «Королевство не планировало выходить из сделки ОПЕК+»





Российский президент ранее говорил, что «партнеры предприняли попытку избавиться от конкуренции». Речь шла об американских производителях сланцевой нефти. Глава ведомства Саудовской Аравии опровергает это утверждение, так как королевство не планировало отказываться от соглашения. Аль Сауд настаивает на том, что это российская сторона отказалась от сделки ОПЕК+, а 23 государства пытались убедить Кремль в необходимости продления договоров и сокращении добычи.Глава МИД Саудовской Аравии удивился, что «факты были искажены» и надеется на то, что РФ на срочном заседании примет правильное решение. Саудиты менять свою позицию в отношении добычи сланцевого газа не намерены. По их мнению, это одна из важных частей основных источников энергии.Владимир Путин предложил добывать в сутки 10 миллионов баррелей «черного золота». Президент РФ обратился к мировым производителям нефти, чтобы они объединились и стабилизировали цены на сырье. По словам российского главы, его государство готово к договоренностям, которые заключены между США и ОПЕК+.