В РАТЭК предрекли дефицит бытовой техники из-за коронавируса





Производители бытовой техники обратились к властям с просьбой разрешить вести выпуск изделий в условиях карантина. Письма с соответствующим содержанием были направлены в адрес Михаила Мишустина, Дениса Мантурова и глав ряда регионов. Председатель РАТЭК Александр Онищук опасается, что при падении одного из элементов производственной сети, бытовая техника в магазинах может попросту закончиться. Он попросил обеспечить функционирование всех элементов торгово-производственной системы в данной отрасли.Не так давно Андрей Белоусов высказался о том, что бытовая техника подорожает на фоне ослабления рубля.