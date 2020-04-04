В РАТЭК предрекли дефицит бытовой техники из-за коронавируса
Из-за коронавируса россияне могут лишиться бытовой техники. Согласно данным РАТЭК, на складах магазинов продукции хватит лишь на несколько недель.
Производители бытовой техники обратились к властям с просьбой разрешить вести выпуск изделий в условиях карантина. Письма с соответствующим содержанием были направлены в адрес Михаила Мишустина, Дениса Мантурова и глав ряда регионов. Председатель РАТЭК Александр Онищук опасается, что при падении одного из элементов производственной сети, бытовая техника в магазинах может попросту закончиться. Он попросил обеспечить функционирование всех элементов торгово-производственной системы в данной отрасли.
Не так давно Андрей Белоусов высказался о том, что бытовая техника подорожает на фоне ослабления рубля.
Производители бытовой техники обратились к властям с просьбой разрешить вести выпуск изделий в условиях карантина. Письма с соответствующим содержанием были направлены в адрес Михаила Мишустина, Дениса Мантурова и глав ряда регионов. Председатель РАТЭК Александр Онищук опасается, что при падении одного из элементов производственной сети, бытовая техника в магазинах может попросту закончиться. Он попросил обеспечить функционирование всех элементов торгово-производственной системы в данной отрасли.
Не так давно Андрей Белоусов высказался о том, что бытовая техника подорожает на фоне ослабления рубля.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:09