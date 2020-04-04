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«Анатолька!»: Алла Пугачёва трогательно поздравила внука Валентина Юдашкина с 4-летием

Старший внук знаменитого российского художника-модельера Валентина Юдашкина Анатолий отмечает день рождения. В этом году праздник пришёлся на карантинный период, поэтому представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Алла Пугачёва, решили поздравить мальчика с 4-летием публично.
«Анатолька!»: Алла Пугачёва трогательно поздравила внука Валентина Юдашкина с 4-летием

Бабушка именинника, топ-менеджер Дома Юдашкина, по случаю дня рождения внука разместила в своём Instagram-аккаунте новый пост, в котором поздравила внука. «Желаю тебе здоровья, пусть в твоём сердце будет только добро, улыбок тебе и большого счастья! Радуйся каждому дню! Мы очень любим тебя!» – подписала публикацию Марина Владимировна, добавив совместный снимок с виновником торжества.

К пожеланиям присоединились представители российского шоу-бизнеса. «С днём рождения!!! Будь здоров и удачлив, Анатолька!» – написала Алла Пугачёва. Дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте, также не осталась в стороне и выразила надежду, что мальчик вырастет здоровым и счастливым. Ещё именинника поздравила заслуженная артистка России Анита Цой. «Большой насыщенной счастливой жизни! Какой же он славный!» – восхитилась исполнительница.

Позднее жена Валентина Юдашкина разместила ещё один пост, в котором показала поклонникам фотографию с мужем и внуками, а также ролик, снятый на семейной вечеринке. На нём виновник торжества задувает свечи на торте.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:05

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