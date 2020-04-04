«Анатолька!»: Алла Пугачёва трогательно поздравила внука Валентина Юдашкина с 4-летием

Бабушка именинника, топ-менеджер Дома Юдашкина, по случаю дня рождения внука разместила в своём Instagram-аккаунте новый пост, в котором поздравила внука.– подписала публикацию Марина Владимировна, добавив совместный снимок с виновником торжества.К пожеланиям присоединились представители российского шоу-бизнеса.– написала Алла Пугачёва. Дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте, также не осталась в стороне и выразила надежду, что мальчик вырастет здоровым и счастливым. Ещё именинника поздравила заслуженная артистка России Анита Цой.– восхитилась исполнительница.Позднее жена Валентина Юдашкина разместила ещё один пост, в котором показала поклонникам фотографию с мужем и внуками, а также ролик, снятый на семейной вечеринке. На нём виновник торжества задувает свечи на торте.