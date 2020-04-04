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Максим Виторган назвал рассуждения Ксении Собчак о коронавирусе «богохульством и мракобесием»

На днях Ксения Собчак решила высказать свое мнение относительно вспышки коронавируса. Однако Максим Виторган назвал рассуждения бывшей супруги «богохульством и мракобесием».
Максим Виторган назвал рассуждения Ксении Собчак о коронавирусе «богохульством и мракобесием»

Судя по всему, философские речи телеведущей надоели актеру, так как он жестко ее раскритиковал. Ксения Собчак считает ситуацию с пандемией коронавируса «усмешкой и злой иронией над человечеством». По словам миллионерши, раньше люди умирали героями на войне, а теперь они кашляют и нервничают из-за этого. Согласно убеждениям светской львицы, происходящее объясняется презрением Творца по отношению к людям. Максим Виторган не сдержал эмоций относительно публикации экс-жены и заявил, что такие личности сеют вражду, мракобесие и конфликты в обществе.

Высказывание о презрении Создателя артист назвал «красивым», но провоцирующим множество вопросов. Теперь Виторгану интересно, знакома ли человечеству ситуация с подобным отношением к нему Бога. Как сказал актер, с его гневом и милостью человек сталкивался, но насчет презрения он не уверен.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:00

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