Максим Виторган назвал рассуждения Ксении Собчак о коронавирусе «богохульством и мракобесием»





Судя по всему, философские речи телеведущей надоели актеру, так как он жестко ее раскритиковал. Ксения Собчак считает ситуацию с пандемией коронавируса «усмешкой и злой иронией над человечеством». По словам миллионерши, раньше люди умирали героями на войне, а теперь они кашляют и нервничают из-за этого. Согласно убеждениям светской львицы, происходящее объясняется презрением Творца по отношению к людям. Максим Виторган не сдержал эмоций относительно публикации экс-жены и заявил, что такие личности сеют вражду, мракобесие и конфликты в обществе.Высказывание о презрении Создателя артист назвал «красивым», но провоцирующим множество вопросов. Теперь Виторгану интересно, знакома ли человечеству ситуация с подобным отношением к нему Бога. Как сказал актер, с его гневом и милостью человек сталкивался, но насчет презрения он не уверен.