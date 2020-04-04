Тарантино хочет выпустить роман и режиссерскую версию «Однажды в… Голливуде»

Квентин Тарантино рассказал, что до недавнего времени не задумывался о таком развитии событий, но теперь идея о написании романа его не покидает. Режиссеру хочется поработать над книжной адаптацией недавнего фильма. Также Квентин Тарантино приоткрыл завесу того, что планируется выход режиссерской версии «Однажды в…Голливуде». В нее будут включены все сцены и персонажи, которые были вырезаны для итоговой киноленты. При этом хронометраж фильма будет более четырех часов.В картине «Однажды в…Голливуде» показана история вымышленной кинозвезды Рика Далтона, которого сыграл звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Второй главный персонаж – дублер актера Клифф Бут в исполнении Брэда Питта. Герои пытаются сделать все для того, чтобы безболезненно адаптироваться к киноиндустрии 60-х годов, которая постоянно меняется. Судьбы вымышленных персонажей пересеклись с реальным убийством начинающей актрисы Шэрон Тейн и историей секты, основателем которой был Чарльз Мэнсон.