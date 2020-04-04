Тарантино хочет выпустить роман и режиссерскую версию «Однажды в… Голливуде»
Во время эфира подкаста Pure Cinema Квентин Тарантино признался, что хочет выпустить режиссерскую версию и роман на основе сценария «Однажды в…Голливуде». Зрители оставлись под большим впечатлением от последней работы известного американского режиссера.
Квентин Тарантино рассказал, что до недавнего времени не задумывался о таком развитии событий, но теперь идея о написании романа его не покидает. Режиссеру хочется поработать над книжной адаптацией недавнего фильма. Также Квентин Тарантино приоткрыл завесу того, что планируется выход режиссерской версии «Однажды в…Голливуде». В нее будут включены все сцены и персонажи, которые были вырезаны для итоговой киноленты. При этом хронометраж фильма будет более четырех часов.
В картине «Однажды в…Голливуде» показана история вымышленной кинозвезды Рика Далтона, которого сыграл звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Второй главный персонаж – дублер актера Клифф Бут в исполнении Брэда Питта. Герои пытаются сделать все для того, чтобы безболезненно адаптироваться к киноиндустрии 60-х годов, которая постоянно меняется. Судьбы вымышленных персонажей пересеклись с реальным убийством начинающей актрисы Шэрон Тейн и историей секты, основателем которой был Чарльз Мэнсон.
Квентин Тарантино рассказал, что до недавнего времени не задумывался о таком развитии событий, но теперь идея о написании романа его не покидает. Режиссеру хочется поработать над книжной адаптацией недавнего фильма. Также Квентин Тарантино приоткрыл завесу того, что планируется выход режиссерской версии «Однажды в…Голливуде». В нее будут включены все сцены и персонажи, которые были вырезаны для итоговой киноленты. При этом хронометраж фильма будет более четырех часов.
В картине «Однажды в…Голливуде» показана история вымышленной кинозвезды Рика Далтона, которого сыграл звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Второй главный персонаж – дублер актера Клифф Бут в исполнении Брэда Питта. Герои пытаются сделать все для того, чтобы безболезненно адаптироваться к киноиндустрии 60-х годов, которая постоянно меняется. Судьбы вымышленных персонажей пересеклись с реальным убийством начинающей актрисы Шэрон Тейн и историей секты, основателем которой был Чарльз Мэнсон.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53